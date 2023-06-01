Dolar
20.80
Euro
22.27
Altın
1,963.17
ETH/USDT
1,860.80
BTC/USDT
26,900.00
BIST 100
5,001.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sona erdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldığını ve başvuruların sona erdiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sona erdi

Ankara

Sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Yarısı Bizden kampanyamızda başvurular sona erdi. 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapıldı. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Tüm başvurular incelenecek, çoğunluğun sağlandığı binalarda dönüşüm süreci hemen başlayacak. İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı daha dirençli kılmak için durmadan çalışacağız."

Bakan Kurum, paylaşımında "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" başlıklı bir de infografiğe yer verdi.

Buna göre, 1 milyon 19 bin 471 bağımsız birim için 269 bin 670 başvuru yapılırken 118 bin konutta projelendirme çalışmaları başlatıldı. Şu ana kadar incelenen 20 bin 275 binada yüzde 67, 14 bin 126 binada ise yüzde 100 uzlaşma sağlandı.

Kampanyaya en çok başvuru Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih ilçelerinden, en az başvuru ise Adalar, Şile, Çatalca, Başakşehir ve Beykoz ilçelerinden yapıldı.

Riskli konutlar TOKİ ile dönüştürülecek

Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle dönüştürülecek olan riskli konutlardaki 2+1 dairelerde 750 bin lirası devletten kalan 750 bin lirası aylık 5 bin 625 lira taksit, 3+1 dairelerde ise 900 bin lirası devletten kalan 900 bin lirası aylık 6 bin 750 lira taksit imkanı sağlanacak.

Bu süreçte, 10 bin 500 lira taşınma, aylık 5 bin 250 lira ise kira desteği verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Karaismailoğlu: "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı 1 milyona yakın kişi kullandı"
Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sona erdi
Milli Savunma Bakanı Akar, Hava Kuvvetlerinin 112'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anayasa Mahkemesi, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu'nun bazı hükümlerini iptal etti
YSK Başkanı Yener: Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi

Benzer haberler

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sona erdi

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sona erdi

Bakan Kurum: 45,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdık

Bakan Kurum, Tuzla'daki 4 sitenin rezerv alanı ilan edildiğini duyurdu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet