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Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan kentsel dönüşüm için maliklere, yüklenici ve konut üreticilerine destek paketlerini açıkladı.

Merve Özlem Çakır  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

Ankara

"Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi" kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin liraya kadar finansman imkanı sunulacak, maliyetin 840 baz puana kadarlık kısmı karşılanacak.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticisi firmalara sağlanan Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında uygulanan tazmin oranı yüzde 7’den yüzde 9'a çıkarıldı.

Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketleri çerçevesinde riskli yapıların maliklerine sağlanacak kredilerin vadesi konutlar için 10 yıl, iş yerleri için 7 yıl olarak belirlendi.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketi kapsamında, konut edinme kredisinde hak sahiplerinin ödeyeceği faiz oranı yüzde 0,79, iş yeri edinme kredisinde ise yüzde 1,09 olacak.

Kentsel Dönüşüm Finansman Paketine başvurular gelecek hafta kamu bankalarıyla başlayacak, daha sonra özel bankaların da sisteme katılımı bekleniyor.

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