Kendi kendini temizleyen Saros Körfezi tertemiz deniziyle öne çıkıyor

[1/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[2/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[3/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[4/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[5/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[6/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[7/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[8/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[9/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[10/11] Kuzey Ege'de yer alan Saros Körfezi, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında bulunuyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğa sahip Körfez, güçlü akıntıları sayesinde dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olarak gösteriliyor. Berrak suyu ve zengin su altı yaşamıyla dalış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Saros Körfezi'nde çok sayıda koy, plaj ve kamp alanı bulunuyor. Erikli, Yayla, Danişment, Gökçetepe, Mecidiye ve Enez sahilleri yaz aylarında yoğun ilgi görüyor.

[11/11] Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, Saros Körfezi'nin eşsiz koyları, temiz denizi ve doğal güzellikleriyle yaz sezonunda tatilcileri beklediğini belirtti.