Dolar
8.39
Euro
9.87
Altın
1,787.28
ETH/USDT
3,093.60
BTC/USDT
47,003.00
BIST 100
1,458.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi

Gülsem Adam   | 26.08.2021
Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi

Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde denizde yapılan temizlik çalışmasında su altında çöp ve atığa rastlanmaması yerli ve yabancı turistleri mutlu etti.

Kemer Belediyesi ve Suda Arama ve Kurtarma Derneği'nin (SKUT) iş birliğiyle Mustafa Ertuğrul Parkı sahilinin halk plajı kısmında dalgıçların da katılımıyla deniz dibi temizliği çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir saat süren su altı temizliğinde denizden çok az sayıda plastik şişe ve poşet çıktı. Kemer sahillerinin ve deniz dibinin temiz olması etkinliğe katılanlarca alkışlanarak kutlandı.

Temizlik çalışması sırasında sahilde denize giren yerli ve yabancı misafirler de telefonlarıyla yapılan çalışmayı görüntülemeye çalıştı.

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, gazetecilere, ilçedeki sahillerde rutin olarak deniz dibi temizliği yapıldığını belirtti.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak amacında olduklarını ifade eden Gül, "Çocuklarımıza temiz bir çevre ve temiz bir deniz bırakmak istiyorsak çöplerimizi çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Su altı temizliğinde fazla bir çöp çıkmadı. Kemer sahillerinin ve denizin ne kadar temiz olduğunu gördük. Biraz daha dikkatli olursak her şey çok daha güzel olur." ifadelerini kullandı.

Gül, su altı temizliği yapan dalgıçlara ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de yoğun bakım servisi dolan hastanenin başhekimi aşı çağrısı yaptı
BioNTech/Pfizer, koronavirüs aşısı için Brezilyalı ilaç devi ile anlaştı
İran'da son 24 saatte 694 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya, 1,63 milyon doz Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı
Rusya'da 820 ile Kovid-19 kaynaklı "günlük en yüksek" ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Antalya'da öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç TEKNOFEST'te yarışacak

Kemer'de dalgıçların deniz dibi temizliği için girdiği noktadan atık çıkmaması sevindirdi

'Bilge Yaşlılar' tecrübe paylaşımıyla yaşam kalitesini artırıyor

Sokakların 'engelli canları' uzanan şefkat elleriyle hayata tutunuyor

Sokakların 'engelli canları' uzanan şefkat elleriyle hayata tutunuyor
Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastaları aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor

Yoğun bakımda tedavi gören Kovid-19 hastaları aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek