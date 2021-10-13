Dolar
9.02
Euro
10.43
Altın
1,767.73
ETH/USDT
3,452.40
BTC/USDT
55,163.00
BIST 100
1,427.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"nda konuşuyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katılıyor
logo
Gündem

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gülsem Adam   | 13.10.2021
Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Göynük Mahallesi Üçoluk Yaylası mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 4 helikopter, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

Günün aydınlanmasıyla birlikte 4 helikopter, yangının söndürmek için havadan yoğun müdahaleye başladı.

Ekipler, sarp ve kayalık alandaki yangının kontrol altına almaya çalışıyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlıklı uyku Kovid-19 aşısı sonrası antikor oluşumunu doğrudan etkiliyor
Kovid-19 vakaları ve testlerin pozitiflik oranı son bir ayda arttı
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,6'ya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı
Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

Bebek arabaları minyatür güneş paneliyle elektrik üretecek

Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü

Bodrum'da çıkan orman yangını söndürüldü
Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedildi

Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz istinaf mahkemesince reddedildi
Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın

Lübnan'ın güneyindeki Zahrani petrol tesislerinde yangın