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Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli'nin Kefken açıklarında tespit edilen mayına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Savunma (SAS) timlerinin müdahale ettiğini açıkladı.

Sarp Özer   | 06.04.2022
Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince müdahale ediliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kefken açıklarında mayın benzeri bir cismin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu cismin deniz karakol uçağı tarafından mayın olduğunun teşhis edilmesinin ardından bölgenin emniyete alındığı aktarılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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