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Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Sarp Özer   | 06.04.2022
Kefken açıklarında tespit edilen mayına SAS timlerince imha edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.

Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.

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