Dolar
12.37
Euro
14.01
Altın
1,797.90
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı'nın hamile annesi ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.11.2021
Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'ndan ağır yaralı olarak çıkarılan 5 yaşındaki Husame Kılı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kızlarpınarı Caddesi'ndeki Onbirler Apartmanı'nın giriş katında 18 Kasım'da saat 22.55'te mutfak tüpünden kaynaklanan patlama meydana gelmiş, bir kısmı çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan 6 kişiden baba ve 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetmişti.

Enkazdan ağır yaralı çıkarılan Iraklı Türkmen aileden 5 yaşındaki Husame Kılı ise hastanede tedavi altında alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, durumu ağır olan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan küçük çocuk, dün yaşamını kaybetti.

Hamile olan annenin ise tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya ve Malta'dan Kovid-19'un yeni varyantı sebebiyle bazı Afrika ülkelerine seyahat yasağı
BioNTech: Yeni varyanta ilişkin veriler 2 hafta içinde gelir
AB Kovid-19'un yeni varyantına karşı uyardı
İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesi seyahat tablosunda kırmızı listeye alındı
Belçika'da Kovid-19'un 'süper varyantı' görüldü

Benzer haberler

Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Keçiören'de apartmandaki patlamada ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti