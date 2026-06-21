KDK'den wushu müsabakaları için "koruyucu gözlük" tavsiyesi Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), koruyucu sporcu gözlüğü taktığı için ringe çıkmasına izin verilmeyen sporcunun başvurusunda, "temaslı spor branşlarında koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin açık kriterler belirlenmesi" tavsiyesinde bulundu.

Geçen yılki Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nın minikler kategorisine başvuran bir çocuk, yakını görememesi nedeniyle sporcu gözlüğü takabileceğine dair doktor raporunu, müsabakadan bir gün önce Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu görevlilerine sundu.

Yaş ve sıkletine uygun müsabaka fikstürüne dahil edilen sporcunun, koruyucu gözlük taktığı için ringe çıkmasına izin verilmedi.

Federasyon görevlileriyle görüşen sporcunun babası, "sporcuların güvenliği için reglaman ve talimat hükümleri gereği gözlük kullanımının yasak olduğu" yanıtını aldı.

Bunun üzerine KDK'ye başvuran baba, reglaman hükümlerinde, özel üretim koruyucu ekipmanlarla ilgili bir düzenleme veya istisnanın bulunmadığını belirtti.

Yetkililer tarafından ileri sürülen "gözlüğün sporcuya veya rakibe zarar verebileceği" iddiasının soyut nitelikte olduğunu ifade eden başvurucu, bu iddianın herhangi bir bilimsel rapor, teknik test, kaza kaydı veya emsal olayla desteklenmediğini kaydetti.

İnceleme başlatan KDK, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonundan bilgi istedi. Federasyondan gelen yazıda, "wushu sanda branşının tam temaslı dövüş sporu olduğu, sporcu güvenliği kapsamında ilgili reglaman ve talimat hükümleri gereği gözlük kullanımına izin verilmediği" bildirildi.

Başvurucuyu haklı bulan KDK, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonuna "temaslı spor branşlarında koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin açık kriterler belirlenmesi ve değerlendirme süreçlerinin öngörülebilir hale getirilmesi" yönünde tavsiyede bulundu.

Ayrıca KDK, "sporcunun durumunun, sağlık raporu ile koruyucu ekipman özellikleri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesini" istedi.

"Açık, nesnel, bilimsel ve öngörülebilir kriterler oluştursun"

Kararda, federasyonun, "koruyucu özellik taşıyan özel sporcu gözlüklerinin teknik niteliği, güvenlik düzeyi veya somut risk durumuna ilişkin bir uzman değerlendirmesi, teknik kurul incelemesi, sağlık kurulu görüşü ya da bilimsel veri sunmadığı" belirtildi.

Reglaman hükmünde, diş teli kullanan sporcular için "diş doktorundan kaşeli ve imzalı onay belgesi alınması halinde yarışabileceğine" yönelik özel düzenleme bulunduğuna işaret edilen kararda, "Bazı sağlık veya koruyucu ekipman durumları bakımından istisna mekanizmasının kabul edildiği, buna karşın tıbbi zorunluluk kapsamında kullanılan koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin benzer bir değerlendirme usulü veya uzman hekim raporuna dayalı inceleme usulünün düzenlenmediği anlaşılmaktadır. Bu durumun uygulamada belirsizliğe yol açtığı ve somut uyuşmazlığın ortaya çıkmasında etkili olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı."Temaslı spor branşlarında tıbbi zorunluluk kapsamında kullanılan koruyucu sporcu gözlüklerine ilişkin açık, nesnel, bilimsel ve öngörülebilir kriterlerin oluşturulması gerektiği" vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

"Günlük kullanım gözlüğü ile koruyucu spor ekipmanının birbirinden ayrıştırılmasına yönelik düzenleme yapılması, kullanılacak ekipmanların teknik özellikleri, koruma standartları, yaş grupları ve temas düzeyine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, gerekli hallerde spor hekimliği, göz hastalıkları uzmanı ve teknik kurul üyelerinden oluşan değerlendirme mekanizmalarının oluşturulması, ayrıca müsabaka öncesi ekipman ve evrak incelemelerinin nihai sonuç doğuracak şekilde tamamlanmasını sağlayacak idari prosedürlerin geliştirilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmaktadır."