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KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Kovid-19 ile mücadele kapsamında filyasyon ekibinde görevlendirilen sözleşmeli işçinin fazla mesai ücretlerinin ödenmesi yönündeki başvurusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığına ödeme yapılması tavsiyesinde bulundu.

İsmet Karakaş   | 30.07.2022
KDK'den filyasyon ekibinde çalışana fazla mesai ücreti ödenmesi kararı

Ankara

Kurumun kararına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığında sözleşmeli işçi statüsünde "gençlik lideri" olarak çalışan bir kişi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında valilik koordinesindeki filyasyon ekibinde görevlendirildi. Bu süreçte de hafta sonu ve resmi tatil günlerinde aktif olarak çalıştı.

Fazla mesai kapsamında, Mayıs 2021 dışındaki ücretlerin tarafına ödenmediğini, ödenmesi için yaptığı başvurunun reddedildiğini belirten kişi, talebinin karşılanması adına KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, fazla çalışma süresine ve çalıştığı tarihin niteliğine göre, başvurucuya ödeme yapılması gerektiği yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki en önemli araçlardan birinin filyasyon uygulaması olduğuna dikkati çekilen kararda, bu kapsamdaki çalışmaların kaydedildiği ve kayıtların incelendiğinde başvurucunun izinli olması gereken günlerde de çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Bu tespit karşısında, başvurucunun talebinin idare tarafından reddedilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu ifade edildi.

Tavsiye kararının ardından Bakanlık, başvurucunun fazla mesai ücretinin ödendiğini KDK'ye bildirdi.

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