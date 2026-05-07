KDK "Gazze'de İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele" başlıklı rapor hazırladı

"Gazze'de İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele" başlıklı rapora ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akarca, KDK olarak, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de yaptığı insanlık dışı saldırı ve suçları insan hakları çerçevesinde ele alarak raporlaştırdıklarını bildirdi.

Akarca, Şubat 2024'ten itibaren yayımlanan Türkçe ve İngilizce tematik raporların dokuzuncusunu hazırladıklarını belirterek, "Gazze'de İşkence ve İnsanlık Dışı Muamele kitabımızda ve raporumuzda işkenceyi belgeledik." dedi.

İsrail'in Filistin ve Gazze'de işkencenin her türlüsünü uyguladığını belirten Akarca, şöyle devam etti:

"İnsanlık vicdanı buna seyirci kalamaz. Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, yine devletimizin, hükümetimizin ve bütün sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle bu yapılan saldırılar karşısında insan hakları kurumlarının harekete geçmesi ve bu suçu işleyen İsrailli kişilerin Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanmaları için bütün insanlığın hep birlikte hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz bu çerçevede üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmek zorundayız. İnsanlık vicdanı bunu gerektirmektedir."

"İsrail'in yaptığı insanlık suçunu oluşturmaktadır"

Kamu Başdenetçisi Akarca, İsrail'in zulmüne sessiz kalınması halinde herkesin bu suçlara ortak olacağına işaret ederek, Küresel Sumud Filosu'nun faaliyetlerini önemsediklerini kaydetti.

Hazırlanan tematik raporları Uluslararası Ceza Mahkemesi ve uluslararası kuruluşlara gönderdiklerini belirten Akarca, KDK adına katıldıkları uluslararası ombudsmanlık programlarında da konuyu gündeme taşıdıklarını bildirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin ve Gazze'de yaptığı saldırılarda on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Akarca, "Bunların büyük bir kısmını çocuk, kadın, yaşlılar ve engelliler oluşturmaktadır. Filistinli tutuklu ve hükümlülerin sayısına baktığımızda da şu anda İsrail cezaevlerinde 9 bin 500 civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunların 3'te 1'i idari tutuklu olarak görünmektedir. Yani idari olarak bunlar hiçbir suçlama yöneltilmeden, aylarca orada sorgusuz sualsiz şekilde, herhangi bir yargı merci önüne çıkmadan tutulabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Akarca, "İsrail'in bu yaptığı vahşet, insanlık dışı saldırılar, soykırım, özellikle sivil kesime yaptığı suçlar insanlık suçunu oluşturmaktadır. Biz bununla mücadele etmek durumundayız. İnsanlık vicdanı bunu gerektirmektedir." dedi.

Mehmet Akarca, raporda, Anadolu Ajansı tarafından Mart 2026'da haberleştirilen "İsrail askerleri, babayı itirafa zorlamak için Gazze'de bebeğe işkence yaptı" başlıklı haberin de yer aldığını ifade etti.