Kazdağları'ndan geçen kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
Balıkesir ile Çanakkale sınırları içerisinde bulunan Kazdağları'ndan geçen kara yolunda kar yağışı etkili oluyor.
Balıkesir
Edremit ile Yenice ilçeleri arasında seyahat eden sürücüler, güzergahta bulunan Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerliyor.
Edremit Belediyesi Fen İşleri ekipleri, iş makineleri ile güzergahta kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kazdağları'ndan geçen kara yolunda tuzlama aracının arızalanması da trafik akışını olumsuz etkiledi.
Yetkililer mecbur kalmadıkça sürücüleri bu güzergahı kullanmamaları yönünde uyarıyor.
Kar lastiği ve zincir bulunmayan araçlarla ise yola çıkılmaması istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.