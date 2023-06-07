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Kazdağları'nda muhtemel yangınlarda görev yapacak helikopter Edremit'te konuşlandırıldı

Kazdağları'ndaki ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahale edilebilmesi amacıyla Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde gece görüş yeteneğine sahip bir Mi 8T helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı görev yapacak.

Hakan Firik  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Kazdağları'nda muhtemel yangınlarda görev yapacak helikopter Edremit'te konuşlandırıldı Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Çanakkale ve Balıkesir il sınırları içinde bulunan Kazdağları'ndaki ormanlık alanlarda çıkabilecek yangınlara müdahale edilebilmesi amacıyla Edremit Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde gece görüş yeteneğine sahip bir Mi 8T helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı görev yapacak.

Zeytinli Orman Deposu'ndaki pistte konuşlandırılan yangın söndürme helikopterinde görev yapacak pilot Yiğit Kutay, gazetecilere, ülkedeki bütün yangınlarda her bölgede görev yapacak helikopterlerden ve yabancı ekiplerden sorumlu bir observer pilot olduğunu söyledi.

Kutay, "Balıkesir Edremit'te öncelikle bu görevi yapmak veya uygulamaya geçirmek ülkemiz ve ormanlarımız için özellikle son yıllarda çok canımızın yandığı orman yangınları için çok önemli. Biz burada sabah 05.00, akşam 20.30 ve gerektiğinde 7/24 olarak gece uçuşları dahil olmak üzere sorumluyuz. Bunları icra ediyoruz ve olabildiğince en kısa sürede orman yangınlarını söndürmek için helikopterler ve yabancı ekip ile Orman Genel Müdürlüğünden ekip arkadaşlarımıza beraber çalışıyoruz." dedi.

Helikoptere ilişkin bilgi veren Kutay, "Sovyetlerde ve Rusya'da sıklıkla kullanılan bir helikopter. Yabancı ekiplerimiz de genellikle Moldova, Belarus, Rusya ve Ukrayna'dan gelen ekiplerimiz. Helikopterimiz hem gece hem de gündüz uçma yetkisine sahip. Bambilerimizin özelliklerine göre 2,5 tondan 5 tona kadar su atma yetisine ve kabiliyetine sahip olup, ful yakıtla 2,5-3 saate kadar havada kalabiliyor." diye konuştu.

Kutay, "Yıllardır ülkemizde kullanılan Mi 8T helikopterleri bütün yangınlarımızda görev alıyor. Hem sabah hem akşam olmak üzere. Görev süresi diye bir şey olmayıp sadece ekip değişikliği yapılıp, yakıt aktarılıp tekrardan bütün o orman yangınlarında çalışma yetkisine sahip helikopterdir." ifadesini kullandı.

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