Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
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