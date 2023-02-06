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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zafer Fatih Beyaz   | 06.02.2023
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.


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