Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev: Deprem yardımlarında Türk devletleri mükemmel dayanışma örneği gösterdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, deprem yardımlarında Türk devletlerinin mükemmel bir birlik ve dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.
Ankara
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teşkilatımızın (TDT) uluslararası seviyede hak ettiği yeri alması çok önemli." dedi.
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