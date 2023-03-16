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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev: Deprem yardımlarında Türk devletleri mükemmel dayanışma örneği gösterdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, deprem yardımlarında Türk devletlerinin mükemmel bir birlik ve dayanışma örneği gösterdiğini söyledi.

Ali Cura  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev: Deprem yardımlarında Türk devletleri mükemmel dayanışma örneği gösterdi

Ankara

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Teşkilatımızın (TDT) uluslararası seviyede hak ettiği yeri alması çok önemli." dedi.

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