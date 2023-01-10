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Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burak Akay, Sabahattin Sallama   | 10.01.2023
Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Burak Akay - AA

Çanakkale

Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

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