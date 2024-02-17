Dolar
30.85
Euro
33.25
Altın
2,013.78
ETH/USDT
2,795.70
BTC/USDT
51,910.00
BIST 100
9,250.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adana İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor.
logo
Gündem

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kayseri'de 2 minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.

Sercan Küçükşahin  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Alınan bilgiye göre M.D.K'nin kullandığı 38 R 0132 plakalı minibüs ve M.N'nin kontrolündeki 38 UR 560 plakalı minibüs ile M.A. idaresindeki 50 ZA 077 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Fuzuli Caddesi ile Bozantı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücüler ve otomobilde bulunan 3 kişi ile araçlardan birinin savrularak çarptığı yaya olmak üzere toplam 7 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karla kaplanan Kazdağları'na yaban hayvanları için yem bırakıldı
Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Adıyaman'da 29 köy konutunun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi
Adnan Menderes'in uçak kazasından mucizevi kurtuluşu
TSE 34 sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kayseri'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Öğrenciler müzik eşliğinde egzersizle dersbaşı yapıyor

Kuş cennetindeki kamışlar dekoratif ürünlere dönüştürülüyor

Milli takım hedefine 6 ayda ulaşan işitme engelli Merve, başarı çıtasını yükseltti

Milli takım hedefine 6 ayda ulaşan işitme engelli Merve, başarı çıtasını yükseltti
Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı

Türkiye'den Gazze'ye tıbbi malzeme götüren askeri uçak Mısır'a ulaştı
Kadın girişimciler devlet desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu

Kadın girişimciler devlet desteğiyle meyve kurutma tesisi kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet