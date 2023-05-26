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Gündem

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ergün Haktanıyan  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
Kayseri'de sağanak etkili oldu Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.

Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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