Kayseri'de sağanak etkili oldu
Kayseri'de sağanak nedeniyle yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Kayseri
Kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Su birikintilerinin oluştuğu yollarda trafikte aksamalar meydana geldi.
Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.
Kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.