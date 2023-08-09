Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kayseri
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin fabrikayı saran yangına müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.