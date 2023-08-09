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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 09.08.2023 - Güncelleme : 09.08.2023
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 24. Cadde'deki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin fabrikayı saran yangına müdahalesi sürüyor.


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