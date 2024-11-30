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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sercan Küçükşahin  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor Fotoğraf: Sercan Küçükşahin/AA

Kayseri

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor

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