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Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı

Kayseri'de organize suç örgütüne yönelik "Hücre-6" operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Ergün Haktanıyan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün - AA

Kayseri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarına yönelik düzenlenen "Hücre-6" operasyonunda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda "Hücre-6" operasyonu kapsamında 19 şüphelinin yakalandığını, 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ele geçirildiğini bildirmişti.

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Kayseri'de "Hücre-6" operasyonunda yakalanan zanlılardan 13'ü tutuklandı
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