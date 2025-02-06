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Kayseri, Sakarya ve Sinop'ta eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri, Sakarya ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Ergün Haktanıyan, Gökhan Güçüklüoğlu, Burak Uçar  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Kayseri, Sakarya ve Sinop'ta eğitime 1 gün ara verildi

Kayseri/Sinop/Sakarya

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde devam eden kar yağışının yarın da görüleceği ve gece saatlerinde yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

​​​​​​​"Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 7 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 7 Şubat Cuma günü il genelinde resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

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