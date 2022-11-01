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Kayıp üniversite öğrencisi için Eymir Gölü'nde arama çalışması başlatıldı

Kayıp olduğu bildirilen Ankara Üniversitesi öğrencisi Doğanay Demirtaş için Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlatıldı.

Merve Yıldızalp, Sertaç Bulur   | 01.11.2022
Kayıp üniversite öğrencisi için Eymir Gölü'nde arama çalışması başlatıldı

Ankara

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Demirtaş'ı arama çalışmaları Eymir Gölü çevresinde sürüyor.

Ailesinin cumartesi gününden beri haber alamadığı Demirtaş için AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda koridor oluşturdu.

ODTÜ ormanlık alanı üzerinden kol halinde ekipler yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yaptı. Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürdü.

Eymir Gölü'nün diğer tarafında kalan arama koridorunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Demirtaş'ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin alındığı yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söyledi.

Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Yeşilyurt, Demirtaş'ın bir an önce bulunmasını temenni etti.

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