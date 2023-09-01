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Kayıp ekonomist Berzeg'in GPS cihazı takılan köpeği "Tina" ilk görüldüğü bölgeye yeniden bırakıldı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'dan beri haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeğinin 74 gün sonra bulunmasının ardından arazide yeniden başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Miraç Kaya, Gökhan Dağlı  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Kayıp ekonomist Berzeg'in GPS cihazı takılan köpeği "Tina" ilk görüldüğü bölgeye yeniden bırakıldı Fotoğraf: Gökhan Dağlı/AA

Balıkesir

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneğine (GÖNDAK) bağlı ekipler, aramalarını Berzeg ailesinin evinin de olduğu kırsal Armutlu Mahallesi çevresinde yoğunlaştırdı.

Bölgedeki kapalı alanları inceleyen, arazi taraması yapan ekipler, dün olduğu gibi küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'yı kaybolduğu süreçte bir yerde tutulmuşsa bunu belirlemek üzere araziye bıraktı. Tina, gün içinde farklı noktalarda bırakılarak gideceği yerler takip edilecek.

İstanbul'dan gelen Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg ve yakınları da ekiplerle iletişim halinde süreci izliyor.

Ekipler, şüpheli kişi ve araç tespitine yönelik araştırmalar ve kamera incelemelerini de sürdürüyor.

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı. Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı durumda olduğu belirlenmişti.

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