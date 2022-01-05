Dolar
13.56
Euro
15.39
Altın
1,823.70
ETH/USDT
3,817.70
BTC/USDT
46,700.00
BIST 100
2,005.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayıp çiğdem türlerinden "gökkız" ile "kuyruklu" Kayseri'de görüldü

Esma Küçükşahin   | 05.01.2022
Kayıp çiğdem türlerinden "gökkız" ile "kuyruklu" Kayseri'de görüldü

Kayseri

Türkiye'deki kayıp çiğdem türleri arasında yer alan "gökkız" ile "kuyruklu", Kayseri'de görüntülendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1993 yılında Türkiye'de keşfedilip kayıt altına alınan ancak lokasyonu belirtilmeyen Crocus albocoronatus (gökkız çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (kuyruklu çiğdem), Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde fotoğraflandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Uğur Kara ile araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından ilçede gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesi herbaryumuna gönderildi.

Fotoğraflarda yer alan bitkilerin 28 yıldır gözlemlenemeyen gökkız ve kuyruklu çiğdem olduğu uzmanlarca teyit edildi.

Bitki popülasyonunun devamlılığı ve türün tehditlere karşı güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 830 bini geçti
Kıbrıs Rum kesiminde öğrencilerden 48 saatte bir Kovid-19 testi istenecek
Çocuklarda solunum yolu hastalıkları arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vakaları 65 ilde azaldı, 15 ilde arttı, 1 ilde değişmedi
Liverpool, koronavirüs nedeniyle tesislerini kapattı

Benzer haberler

Kayıp çiğdem türlerinden "gökkız" ile "kuyruklu" Kayseri'de görüldü

Kayıp çiğdem türlerinden "gökkız" ile "kuyruklu" Kayseri'de görüldü