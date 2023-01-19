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Kayak merkezlerindeki kar sıkıntısı Kapadokya'da yarıyıl tatilinde beklentileri artırdı

Hafta sonu başlayacak yarıyıl tatili nedeniyle Kapadokya'daki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Behçet Alkan   | 19.01.2023
Kayak merkezlerindeki kar sıkıntısı Kapadokya'da yarıyıl tatilinde beklentileri artırdı

Nevşehir

Yarıyılda hem dinlenmek hem de eğlenceli bir tatil geçirmek isteyen ailelerin tercih ettiği turizm merkezlerinden biri de doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Kapadokya.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi yapıları, yeraltı yerleşim merkezlerinin yanı sıra sıcak hava balonu, arazi araçları ve atlı tur aktivitelerinin düzenlendiği Kapadokya'daki konaklama tesislerinde doluluk oranı turizmcilerin yüzünü güldürüyor.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, AA muhabirine, Kapadokya'nın bu yıl dünyanın dört bir tarafından gelecek turistlerle hareketli sezon geçireceğini, iç pazarda da hareketliliğin beklendiğini söyledi.

Yarıyıl tatilinde ailelerin, çocuklarıyla güzel bir tatil süreci yaşamak için bölgeyi tercih ettiğini dile getiren Ölmez, şöyle konuştu:

"Mevsim seviyelerinin üzerinde bir sıcaklık var. Bundan dolayı kayak merkezlerinde maalesef yeterince kar olamadığından ziyaretçi sayımız artar diye düşünüyorum. Şu anda yüzde 65 civarında doluluk oranını yakaladık, sömestirde bu yüzde 75'in üzerine çıkar. Kapadokya, çocuklu aileler için uygun. Burası diğer bölgelerle kıyaslandığında daha ucuz. Her bütçeye uygun otel, her bütçeye uygun eğlence mekanları, ATV ve at turları, yürüyüş programları var. Bölgemiz tatillerini dolu dolu geçirecekleri bir yer. 2022 yılı rekorların kırıldığı bir yıl oldu. 2023'te de geçen yılı geride bırakacağız."

Ön rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor

Turizmci Yavuz Demir de yarıyıl tatiline günler kala bilgi ve rezervasyon için irtibat kuran yerli turist sayısında artış görüldüğünü söyledi.

Bölgede çocuklu ailelere, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebilecekleri imkanlar sunulduğunu anlatan Demir, "Bölgemiz, ülkemizin göz bebeği, kültürel miras olduğu için yoğunluğumuz aşırı şekilde devam ediyor. Ön rezervasyonlarda yoğunluk var. Biz, bölge ve kültür turları, vadi yürüyüş organizasyonları, ATV motor, atlı tur ve sıcak hava balon turu etkinliği düzenliyoruz. Konuklara bölgenin kültürel yapısını anlatıyor, tanıtıyoruz. Kapadokya'ya gelen misafirlerimizi aile gibi karşılayıp uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

 "Vadi yürüyüşleri çocuklar için çok uygun"

Göreme beldesindeki bir otelin müdürü Sami Daşdeler de Kapadokya'nın özellikle çocuklu aileler için uygun bir turizm merkezi olduğuna dikkati çekti.

Hava şartlarından dolayı kış turizminin yapıldığı bölgelerde yarıyıl tatilinde fazla yoğunluk beklenmediğini belirten Daşdeler, "Kapadokya ailelere uygun bir bölge olduğu için yarıyıl tatili için talepler gayet iyi gözüküyor. Vadi yürüyüşleri çocuklar için çok uygun. Bazen misafirlerimiz Kapadokya için kaç güne ihtiyacımız var derler, bütün vadileri görmek için bir ömür yetmez deriz." dedi.

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