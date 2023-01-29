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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Selami Küçükoğlu   | 29.01.2023
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 70, Saklıkent'te 48, Palandöken ve Uludağ'da 45, Murat Dağı'nda 44, Denizli'de 40, Bozdağ'da 35, Hakkari'de 34, Erciyes'te 24, Sarıkamış'ta 21, Kartalkaya'da 20, Hesarek'te 16, Çambaşı, Kop Dağı ve Yalnızçam'da 11, Akdağ'da 10, Konaklı ve Salda'da 8, Ergan'da 7, Mersivan'da 6, Zigana'da 5, Yıldız Dağı, Ilgaz ve Kartepe'de 4, Elmadağa ve Küpkıran'da 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu)

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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla Davraz'da ölçüldü
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