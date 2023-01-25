Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 60, Saklıkent'te 55, Palandöken'de 28, Denizli, Nemrut ve Uludağ'da 26, Murat Dağı ve Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 18, Kartalkaya ve Kümbet'te 14, Konaklı ve Hakkari'de 13, Çambaşı ve Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Mersivan ve Ergan'da 7, Haserek ve Abalı'da 6, Zigana ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|25.1.2023
|En düşük
|En yüksek
|Kartalkaya
|P
|-6
|-1
|Palandöken
|P
|-10
|-4
|Saklıkent
|AB
|-1
|6
|Hakkari
|P
|-15
|-3
|Kartepe
|KY
|-1
|2
|Uludağ
|P
|0
|2
|Nemrut
|P
|-7
|-2
|Yıldız Dağı
|ÇB
|-3
|3
|Ilgaz
|P
|-5
|1
|Erciyes
|P
|-7
|2
|Ovacık
|P
|-4
|2
|Sarıkamış
|P
|-14
|-5
|Yıldıztepe
|S
|-8
|2
|Denizli
|PB
|-2
|5
(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.