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Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Davraz'da kaydedildi.

Özgür Alantor   | 25.01.2023
Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 60 santimetreyle Davraz'da ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 60, Saklıkent'te 55, Palandöken'de 28, Denizli, Nemrut ve Uludağ'da 26, Murat Dağı ve Sarıkamış'ta 19, Erciyes'te 18, Kartalkaya ve Kümbet'te 14, Konaklı ve Hakkari'de 13, Çambaşı ve Kop'ta 11, Yedikuyular ve Yalnızçam'da 9, Mersivan ve Ergan'da 7, Haserek ve Abalı'da 6, Zigana ve Salda'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez25.1.2023En düşükEn yüksek
KartalkayaP-6-1
PalandökenP-10-4
SaklıkentAB-16
HakkariP-15-3
KartepeKY-12
UludağP02
NemrutP-7-2
Yıldız DağıÇB-33
IlgazP-51
ErciyesP-72
OvacıkP-42
SarıkamışP-14-5
YıldıztepeS-82
DenizliPB-25

(ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

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