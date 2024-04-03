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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 195 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 195, Palandöken'de 159, Ergan'da 126, Sarıkamış'ta 113, Kartalkaya'da 102, Zigana'da 60, Hesarek'te 53, Yalnızçam'da 43, Yıldız Dağı'nda 35, Erciyes'te 25, Gevaş'ta 9, Uludağ'da 8 ve Ilgaz'da 1 santimetre ölçüldü.

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