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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Hakkari ve 215 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 30.03.2024 - Güncelleme : 30.03.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 218, Palandöken'de 215, Kartalkaya'da 154, Palandöken 2'de 150, Ergan'da 140, Sarıkamış'ta 134, Hesarek'te 70, Erciyes ve Zigana'da 60, Yalnızçam'da 55, Uludağ'da 45 ve Yıldız Dağı'nda 35 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.03.2024En düşükEn yüksek
HakkariPB-118
PalandökenAB-39
KartalkayaÇB615
ErganA211
SarıkamışPB-410
HesarekAB312
ErciyesAB616
ZiganaAB817
YalnızçamAB-510
UludağAB815
Yıldız DağıPB820

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, A: Açık, )

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