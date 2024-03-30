Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari ve Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 218 santimetreyle Hakkari ve 215 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 218, Palandöken'de 215, Kartalkaya'da 154, Palandöken 2'de 150, Ergan'da 140, Sarıkamış'ta 134, Hesarek'te 70, Erciyes ve Zigana'da 60, Yalnızçam'da 55, Uludağ'da 45 ve Yıldız Dağı'nda 35 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|30.03.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|PB
|-11
|8
|Palandöken
|AB
|-3
|9
|Kartalkaya
|ÇB
|6
|15
|Ergan
|A
|2
|11
|Sarıkamış
|PB
|-4
|10
|Hesarek
|AB
|3
|12
|Erciyes
|AB
|6
|16
|Zigana
|AB
|8
|17
|Yalnızçam
|AB
|-5
|10
|Uludağ
|AB
|8
|15
|Yıldız Dağı
|PB
|8
|20
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