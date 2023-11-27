Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 74 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 74, Kartalkaya'da 41, Sarıkamış'ta 23, Keltepe'de 22, Palandöken-2'de 19, Mersivan'da 18, Hakkari'de 17, Uludağ'da 12 ve Kartepe'de 6 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|27.11.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KKY
|-2
|-1
|Kartalkaya
|HKY
|-11
|-8
|Sarıkamış
|KKY
|1
|1
|Keltepe
|HKY
|-12
|-7
|Palandöken-2
|KKY
|-2
|0
|Mersivan
|KKY
|-7
|-6
|Hakkari
|KY
|-6
|-2
|Uludağ
|KY
|-9
|-5
|Kartepe
|KY
|-4
|-3
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