Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.