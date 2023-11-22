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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 50, Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45, Uludağ'da 40, Hakkari'de 28, Sarıkamış'ta 27, Keltepe'de 26 ve Hesarek'te 17 santimetre ölçüldü.

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