Dolar
30.10
Euro
32.99
Altın
2,058.54
ETH/USDT
2,515.60
BTC/USDT
42,693.00
BIST 100
8,075.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez15.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenPB-17-6
ErganPB-17-5
HakkariÇB-12-3
KartalkayaPB-10-2
SarıkamışPB-14-4
ErciyesÇB-100
Yıldız DağıÇB-83
MersivanPB-12-5
IlgazPB-11-1
DenizliHKY-7-1
GevaşÇB-9-1
YıldıztepeÇB-9-1
Kop DağıPB-13-3
UludağHKY-81
DavrazHKY-60
ElmadağÇB-76


(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Çanakkale'de Kabatepe-Gökçeada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
"SİBERGÖZ-14" operasyonunda yakalanan 30 zanlı tutuklandı
MİT, Irak'ın Metina bölgesinde terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi

Benzer haberler

Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'da 60 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kastamonu'da beyaz örtüyle kaplanan ormanlar dron ile görüntülendi

Öğretmeninin tavsiyesiyle judoya başlayan olimpiyat şampiyonu yeni madalyalar peşinde

Öğretmeninin tavsiyesiyle judoya başlayan olimpiyat şampiyonu yeni madalyalar peşinde
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 145 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet