Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|15.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|PB
|-17
|-6
|Ergan
|PB
|-17
|-5
|Hakkari
|ÇB
|-12
|-3
|Kartalkaya
|PB
|-10
|-2
|Sarıkamış
|PB
|-14
|-4
|Erciyes
|ÇB
|-10
|0
|Yıldız Dağı
|ÇB
|-8
|3
|Mersivan
|PB
|-12
|-5
|Ilgaz
|PB
|-11
|-1
|Denizli
|HKY
|-7
|-1
|Gevaş
|ÇB
|-9
|-1
|Yıldıztepe
|ÇB
|-9
|-1
|Kop Dağı
|PB
|-13
|-3
|Uludağ
|HKY
|-8
|1
|Davraz
|HKY
|-6
|0
|Elmadağ
|ÇB
|-7
|6
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.