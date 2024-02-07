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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Özgür Alantor  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez07.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariP-18-1
KartalkayaS-34
SarıkamışP-81
PalandökenP-8-1
ErganP-61
ErciyesPB-45
KartepePB512
UludağP210
ÇambaşıS-16
YıldıztepeS05
MersivanKY-11
YalnızçamKY-43
IlgazS-44
Yıldız DağıPB-26
ZiganaP-53
KopP-44
DenizliPB-28

(PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, P: Puslu, S: Sisli)

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