Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Palandöken'de 175, Hakkari'de 174, Sarıkamış'ta 151, Ergan'da 133, Mersivan'da 97, Ovacık'ta 79, Kartepe'de 70, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 57, Haserek'te 44, Keltepe'de 36, Yıldızdağı ve Ilgaz'da 35, Çambaşı'nda 34, Yıldıztepe ve Abalı'da 27, Kop'ta 26, Zigana'da 25, Hazarbaba'da 20, Denizli'de 12, Murat Dağı'nda 2 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|07.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|P
|-18
|-1
|Kartalkaya
|S
|-3
|4
|Sarıkamış
|P
|-8
|1
|Palandöken
|P
|-8
|-1
|Ergan
|P
|-6
|1
|Erciyes
|PB
|-4
|5
|Kartepe
|PB
|5
|12
|Uludağ
|P
|2
|10
|Çambaşı
|S
|-1
|6
|Yıldıztepe
|S
|0
|5
|Mersivan
|KY
|-1
|1
|Yalnızçam
|KY
|-4
|3
|Ilgaz
|S
|-4
|4
|Yıldız Dağı
|PB
|-2
|6
|Zigana
|P
|-5
|3
|Kop
|P
|-4
|4
|Denizli
|PB
|-2
|8
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