Dolar
30.55
Euro
32.93
Altın
2,027.73
ETH/USDT
2,312.00
BTC/USDT
43,114.00
BIST 100
8,748.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AFAD Başkanı Okay Memiş, Ankara’da "Asrın Felaketinin 1. Yılında Afet İletişimi Sempozyumu”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Özgür Alantor  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez05.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-10-6
KartalkayaHKY-4-1
SarıkamışKY-8-4
PalandökenKY-12-5
ErganKY-14-3
ErciyesHKY-8-2
KartepePB-17
UludağPB-23
ÇambaşıÇB-30
YıldıztepeHKY-20
MersivanKY-8-4
YalnızçamKY-5-2
IlgazÇB-4-1
Yıldız DağıHKY-40
ZiganaHKY-52
KopKY-8-1
DenizliPB-74

(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu
Sinop'ta fırtına nedeniyle yük gemileri doğal limana sığındı
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
Kıyı Emniyetine 12 personel alınacak

Benzer haberler

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Erzurum, Ardahan, Kars ve Tunceli'de kar, Iğdır'da ise soğuk hava etkili oldu

Iğdır'daki yer yer karla kaplı Gökkuşağı Tepeleri havadan görüntülendi

Özel gereksinimli bireyler spor ve sanatla hayata hazırlanıyor

Özel gereksinimli bireyler spor ve sanatla hayata hazırlanıyor
Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor

Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet