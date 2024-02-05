Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 179, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 125, Ergan'da 121, Kartepe'de 81, Ovacık'ta 77, Erciyes'te 74, Uludağ'da 60, Keltepe'de 46, Haserek'te 44, Ilgaz'da 40, Mersivan'da 39, Çambaşı ve Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Yıldıztepe'de 27, Kop'ta 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 23, Abalı'da 22, Denizli ve Yedi Kuyular'da 13 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|05.02.2024
|En düşük
|En yüksek
|Hakkari
|KY
|-10
|-6
|Kartalkaya
|HKY
|-4
|-1
|Sarıkamış
|KY
|-8
|-4
|Palandöken
|KY
|-12
|-5
|Ergan
|KY
|-14
|-3
|Erciyes
|HKY
|-8
|-2
|Kartepe
|PB
|-1
|7
|Uludağ
|PB
|-2
|3
|Çambaşı
|ÇB
|-3
|0
|Yıldıztepe
|HKY
|-2
|0
|Mersivan
|KY
|-8
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-5
|-2
|Ilgaz
|ÇB
|-4
|-1
|Yıldız Dağı
|HKY
|-4
|0
|Zigana
|HKY
|-5
|2
|Kop
|KY
|-8
|-1
|Denizli
|PB
|-7
|4
(PB: Parçalı bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.