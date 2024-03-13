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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 13.03.2024 - Güncelleme : 13.03.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 178, Kartalkaya'da 155, Ergan'da 144, Sarıkamış'ta 142, Palandöken'de 133, Palandöken-2'de 80, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Kop'ta 24, Denizli'de 20 ve Ovacık'ta 18 santimetre ölçüldü.

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