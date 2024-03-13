Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 178 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı,178 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 178, Kartalkaya'da 155, Ergan'da 144, Sarıkamış'ta 142, Palandöken'de 133, Palandöken-2'de 80, Erciyes'te 65, Yalnızçam'da 63, Hesarek'te 59, Uludağ'da 48, Yıldız Dağı'nda 45, Davraz'da 32, Kop'ta 24, Denizli'de 20 ve Ovacık'ta 18 santimetre ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.