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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Özgür Alantor  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Kastamonu

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 177 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 177, Palandöken'de 165, Hakkari'de 160, Sarıkamış'ta 140, Yalnızçam'da 63, Ovacık'ta 49, Erciyes'te 45, Haserek'te 44, Mersivan'da 43, Uludağ'da 40, Çambaşı'nda 39, Kartepe'de 31, Yıldızdağı ve Zigana'da 25, Kop'ta 23, Denizli, Abalı ve Ilgaz'da 22, Yıldıztepe'de 12, Keltepe'de 6, Murat Dağı, Hazarbaba'da ise 2 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez13.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKKY-5-1
KartalkayaKY-2-1
SarıkamışKKY-33
PalandökenKKY-40
ErganKKY-12
ErciyesKY-23
KartepeKY12
UludağKY00
ÇambaşıY36
YıldıztepeKY04
MersivanKY-11-5
YalnızçamKKY-45
IlgazKKY-14
Yıldız DağıY35
ZiganaKY-17
KopKKY04
DenizliKY-43

(KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, Y: Yağışlı)

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