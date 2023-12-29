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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 143, Ergan'da 124, Hakkari'de 107, Kartalkaya'da 70, Keltepe'de 60, Sarıkamış'ta 51, Erciyes'te 19, Ilgaz'da 17, Keltepe'de 15, Yalnızçam'da 14, Yıldızdağı'nda 13, Mersivan'da 11, Çambaşı, Haserek ve Denizli'de 7, Kop ve Uludağ'da 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez30.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenS-51
HakkariS-152
ErganS-22
SarıkamışS-63
IlgazS-15
KartalkayaS-46
UludağPB27
YalnızçamS-67
ZiganaS16
ErciyesP06
YıldıztepeS02
Murat DağıPB28
KopS-55
DenizliP-16

(S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 143 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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