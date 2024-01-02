Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 118, Hakkari'de 98, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 55, Erciyes'te 20, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 13, Ilgaz'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı ve Denizli'de 7, Gevaş ve Hesarek'te 6, Kop Dağı'nda 4, Uludağ'da 1 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|02.01.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|S
|-5
|0
|Ergan
|S
|-4
|1
|Hakkari
|S
|-13
|-1
|Kartalkaya
|KY
|0
|1
|Sarıkamış
|S
|-7
|4
|Erciyes
|HKY
|-3
|5
|Yıldız Dağı
|S
|0
|5
|Mersivan
|PB
|-4
|3
|Çambaşı
|KY
|-2
|5
|Denizli
|SY
|0
|5
|Gevaş
|PB
|-6
|5
|Hesarek
|S
|-2
|1
|Kop Dağı
|PB
|-4
|3
|Uludağ
|Y
|2
|6
|Davraz
|KKY
|0
|5
|Elmadağ
|HKY
|1
|8
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