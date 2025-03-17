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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

İlhami Erkılıç  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Ergan'da 118, Nemrut'ta 108, Konaklı'da 98, Kartalkaya'da 87, Sarıkamış'ta 74, Uludağ'da 59, Hakkari'de 57, Hesarek'te 52, Erciyes'te 45, Çambaşı, Mersivan ve Zigana'da 36, Kop ve Yıldız'da 35, Kartepe'de 27, Yalnızçam'da 26, Gevaş'da 3, Davraz'da 2, Akdağ'da 1 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez17.03.2025En düşükEn yüksek
PalandökenPB28
ErganSY612
NemrutPB512
KonaklıPB311
KartalkayaSY711
SarıkamışPB114
UludağGSY511
ErciyesHSY514
HakkariPB-38
HesarekÇB313
ÇambaşıÇB815
ZiganaGSY1219
MersivanPB816
KopPB113
YıldızSY920
KartepeGYS1215
YalnızçamPB-610

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, SY: Sağanak yağışlı, HSY: Hafif sağanak yağışlı)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 135 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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