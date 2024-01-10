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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 132 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 132 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 132, Hakkari'de 124, Kartalkaya'da 122, Sarıkamış'ta 117, Ergan'da 105, Kartepe 56, Uludağ'da 35, Erciyes'te 25, Çambaşı'nda 22, Yıldıztepe ve Yalnızçam'da 18, Hesarek'te 17, Denizli'de 15, Ilgaz'da 14, Mersivan'da 12, Elmadağ, Gevaş ve Yıldız Dağı'nda onar, Kop Dağı'nda 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez10.01.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKY-4-2
ErganKY-4-2
HakkariKY-12-3
KartalkayaKY-40
SarıkamışKY-20
ErciyesKY-31
Yıldız DağıKY12
MersivanKY-11
IlgazKY-42
DenizliKY-40
GevaşKY-83
YıldıztepeKY-4-2
Kop DağıKY-13
UludağKY-8-6
DavrazHKY-3-1
ElmadağKY-34


(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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