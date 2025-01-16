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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 130 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 130, Ergan'da 105, Palandöken 2'de 100, Nemrut'ta 84, Kartalkaya'da 80, Uludağ'da 69, Sarıkamış'ta 64, Erciyes'te 54, Hakkari'de 53, Yıldız Dağı'nda 50, Zigana'da 47, Mersivan'da 40, Kop'ta 39, Davraz ve Hesarek'te 38, Çambaşı'nda 32, Gevaş Abalı'da 22, Yedikuyular'da 20, Ilgaz'da 19, Murat Dağı'nda 18, Denizli ve Saklıkent'te 16, Yalnızçam'da 15 ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez      16.01.2025      En düşük      En yüksek
PalandökenKY-5-1
ErganKY-12
Palandöken 2KY-3-1
NemrutKY-21
KartalkayaKY-4-3
UludağHKY-20
SarıkamışKY-52
HakkariÇB-16-3
Yıldız DağıKY02
ZiganaGSY1219
ErciyesKY-40
KopKY-33
DavrazS-33
HesarekKY-30
Gevaş AbalıKY-34
IlgazKY-21
Murat DağıÇB-23
DenizliS-45
SaklıkentS-26
YalnızçamKY-11-1
YıldıztepeKY-21

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, S: Sisli)

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