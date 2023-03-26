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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 119 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 119, Kartalkaya'da 100, Ergan'da 75, Nemrut'ta 66, Davraz'da 56, Uludağ'da 54, Erciyes'te 52, Hakkari'de 36, Palandöken 2'de 34, Kartepe'de 25, Ilgaz'da 20, Sarıkamış'ta 19, Yıldızdağı ve Ovacık'da 15 ve Hazarbaba'da 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez26.03.2023En düşükEn yüksek
PalandökenKKY-15
KartalkayaKKY-17
ErganKY-21
NemrutKKY03
DavrazPB310
UludağHSY58
ErciyesÇB-27
Palandöken 2KKY-15
HakkariKY-35
KartepeSY49
IlgazKY-18
SarıkamışY28

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, Y: Yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, HSY: Hafif sağanak yağışlı, ÇB. Çok bulutlu, SY. Sağanak yağışlı)


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