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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 116 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 116, Palandöken-2'de 79, Hakkari'de 69, Sarıkamış'ta 40, Ergan'da 38, Kartalkaya'da 32, Erciyes'te 15, Yalnızçam'da 11, Uludağ'da 8, Denizli'de 7 ve Murat Dağı'nda 6 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez14.12.2023En düşükEn yüksek
PalandökenPB-64
Palandöken-2PB-35
HakkariAB-113
SarıkamışAB-74
ErganPB-35
KartalkayaPB47
ErciyesP19
YalnızçamPB-68
UludağKSY510
DenizliÇB27
Murat DağıÇB410

(PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu, P: Puslu, KSY: Kuvvetli sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu)

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