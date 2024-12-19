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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez      20.12.2024      En düşük      En yüksek
PalandökenPB-7-3
ErganPB-60
KartalkayaS-52
KonaklıPB-7-1
Yıldız DağıPB-62
ErciyesAB-33
HakkariPB-13-1
NemrutPB-6-1
ÇambaşıAB-54
YıldıztepeS-54
YalnızçamPB-15-4
UludağP27
SarıkamışPB-101
IlgazAB-43

(P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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