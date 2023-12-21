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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 110 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Palandöken-2'de 85, Hakkari'de 55, Sarıkamış'ta 44, Ergan'da 33, Kartalkaya'da 18, Zigana ve Kartepe'de 12, Erciyes ve Yalnızçam'da 11, Süleymaniye'de 9, Abalı'da 8, Yıldızdağı ve Çambaşı'nda 5, Denizli ve Hesarek'te 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez21.12.2023En düşükEn yüksek
Palandöken
KY-7-2
Hakkari
YKY-10-4
Sarıkamış
KY-40
Ergan
KY-5-1
Kartalkaya
KY-10
Zigana
KY-33
Kartepe
KY38
Erciyes
KY-41
Yalnızçam
KY-43
Abalı
KY-53
Yıldızdağı
KY02
Çambaşı
KY02
Denizli
KY-33
Hesarek
KY-3-2

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı)


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