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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Özgür Alantor  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kastamonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 80, Kartalkaya'da 71, Konaklı'da 70, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Hakkari'de 33, Çambaşı'nda 27, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Mersivan'da 16, Sarıkamış'ta 15, Haserek'te 13, Yalnızçam'da 9, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 6, Akdağ'da 4, Uludağ'da 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez13.12.2024En düşükEn yüksek
PalandökenKY-7-5
ErganKY-5-1
KartalkayaKY-7-6
KonaklıKY-7-5
Yıldız DağıKY-1-1
ErciyesHKY-8-4
HakkariKY-10-5
NemrutÇB-4-3
ÇambaşıKY-5-2
YıldıztepeP-5-4
YalnızçamKY-14-6
HaserekÇB-7-2
SarıkamışÇB-10-4
IlgazKY-6-4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

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