Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kastamonu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 80, Kartalkaya'da 71, Konaklı'da 70, Yıldız Dağı'nda 50, Erciyes'te 45, Hakkari'de 33, Çambaşı'nda 27, Zigana'da 26, Nemrut'ta 25, Mersivan'da 16, Sarıkamış'ta 15, Haserek'te 13, Yalnızçam'da 9, Ilgaz ve Yıldıztepe'de 6, Akdağ'da 4, Uludağ'da 3 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|13.12.2024
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-7
|-5
|Ergan
|KY
|-5
|-1
|Kartalkaya
|KY
|-7
|-6
|Konaklı
|KY
|-7
|-5
|Yıldız Dağı
|KY
|-1
|-1
|Erciyes
|HKY
|-8
|-4
|Hakkari
|KY
|-10
|-5
|Nemrut
|ÇB
|-4
|-3
|Çambaşı
|KY
|-5
|-2
|Yıldıztepe
|P
|-5
|-4
|Yalnızçam
|KY
|-14
|-6
|Haserek
|ÇB
|-7
|-2
|Sarıkamış
|ÇB
|-10
|-4
|Ilgaz
|KY
|-6
|-4
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