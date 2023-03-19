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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 101, Kartalkaya'da 97, Uludağ'da 82, Davraz'da 68, Hakkari'de 56, Ergan'da 51, Erciyes'te 37, Ilgaz'da 36, Palandöken 2'de 34, Yıldızdağı'nda 30, Sarıkamış'ta 27, Murat Dağı'nda 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 22, Ovacık'da 20 ve Denizli'de 14 santimetre ölçüldü.


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