Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab, AA'yı ziyaret etti
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Tuğba Altun
18 Haziran 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
ANKARA
Büyükelçi Al-Henzab'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk ağırladı.
Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması, çalışma usulü ve faaliyetleri hakkında Büyükelçi Al-Henzab'ı bilgilendirerek, AA'nın dünyanın farklı bölgelerindeki aktif içerik üretimine dikkati çekti.
Öztürk de AA'nın tarihine, faaliyetlerine ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin Büyükelçi Al-Henzab'a sunum yaptı.
Büyükelçi Al-Henzab da AA'nın farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaları ve gerçekleri yansıtmasını takdir ettiğini belirtti.
Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belgeleyen ve temel delil niteliği taşıyan AA'nın "Kanıt" kitabını Büyükelçi Al-Henzab'a hediye ederek, kitabın Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) delil olarak kabul edildiğini ifade etti.
AA Genel Müdürü Karagöz ile Büyükelçi Al-Henzab'ın karşılıklı hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Al-Henzab, AA'nın anı defterini imzaladı.
Karagöz ile Al-Henzab, AAtölye Sergi Salonu'nda bulunan "İstanbul Photo Awards 2026" sergisini gezdi.