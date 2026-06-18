Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Al-Henzab, AA'yı ziyaret etti Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

Büyükelçi Al-Henzab'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk ağırladı.

Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması, çalışma usulü ve faaliyetleri hakkında Büyükelçi Al-Henzab'ı bilgilendirerek, AA'nın dünyanın farklı bölgelerindeki aktif içerik üretimine dikkati çekti.

Öztürk de AA'nın tarihine, faaliyetlerine ve yürüttüğü çalışmalara ilişkin Büyükelçi Al-Henzab'a sunum yaptı.

Büyükelçi Al-Henzab da AA'nın farklı alanlarda yürüttüğü çalışmaları ve gerçekleri yansıtmasını takdir ettiğini belirtti.

Karagöz, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belgeleyen ve temel delil niteliği taşıyan AA'nın "Kanıt" kitabını Büyükelçi Al-Henzab'a hediye ederek, kitabın Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) delil olarak kabul edildiğini ifade etti.

AA Genel Müdürü Karagöz ile Büyükelçi Al-Henzab'ın karşılıklı hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Al-Henzab, AA'nın anı defterini imzaladı.

Karagöz ile Al-Henzab, AAtölye Sergi Salonu'nda bulunan "İstanbul Photo Awards 2026" sergisini gezdi.