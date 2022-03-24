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Katar'daki DİMDEX 2022 fuarı, savunma alanında 32 anlaşmayla sona erdi

Katar'da 3 gün süren 7. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı etkinlikleri sırasında çeşitli alanlarda 32 anlaşma ve protokolün yapıldığı bildirildi.

Serdar Bıtmez, Hamdi Yıldız   | 24.03.2022
Katar'daki DİMDEX 2022 fuarı, savunma alanında 32 anlaşmayla sona erdi Fotoğraf: Serdar Bıtmez/AA

Doha

Katar haber ajansı QNA'ya açıklama yapan DİMDEX 2022 Daimi Komite Başkanı Abdulbaki Salih el-Ensari, bu yılki fuarın, yapılan anlaşmaların sayısı, büyüklüğü, katılımcı ve ziyaretçi heyetlerin tanıklığıyla başarılı şekilde tamamlandığını söyledi.

Düzenlenen 3 günlük etkinlikler süresince 20 binden fazla kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Ensari, hükümetler ve üreticiler arasındaki ticari değişime getirdiği kolaylıklar nedeniyle, savunma sanayinde önder kuruluşlar ve katılımcı firmalar için DİMDEX'in büyük öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Ensari, 3 gün içinde yapıldığı ilan edilen 32 satış anlaşması ve protokolün, deniz güvenliği alanında uzman uluslararası fuarlar arasında DİMDEX'in en büyükler arasında yerini güçlendirdiğine dikkati çekti.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarda Türk savunma sanayisinden 32 şirketin de aralarında bulunduğu 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergilendi.

İki yılda bir düzenlenen fuarda ayrıca Orta Doğu ülkeleri deniz kuvvetleri komutlarının katıldığı bir de konferans gerçekleştiriliyor.

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